Multibanco. Cobertura quase a 100%

As percentagens da população com pontos de acesso a menos de 5, 10 e 15 quilómetros da freguesia de residência praticamente não se alteraram em relação aos estudos anteriores, comparando favoravelmente com os demais países da área do euro.

A conclusão é do estudo realizado pelo Banco de Portugal e revela que, em 2022, 99% da população dispunha de um ponto de acesso a notas a menos de 5 quilómetros, em linha reta, da freguesia de residência (98% em 2020); 99,9% a menos de 10 quilómetros (99,8% em 2020); 99,99% a menos de 15 quilómetros (99,98% em 2020).

A maior distância, em linha reta, existente em todo o país, entre o extremo de uma freguesia e o ponto de acesso mais próximo continuava a ser de 17 quilómetros.

No entanto, apesar da ampla cobertura de caixas automáticos e balcões, o estudo revela que 30 das 3092 freguesias poderão ser afetadas no caso duma eventual contração da rede, por distarem mais de 10 quilómetros do ponto de acesso mais próximo e mais de 15 quilómetros do segundo ponto de acesso mais próximo. As 30 freguesias identificadas pertenciam aos distritos de Beja (3), Bragança (12), Faro (2), Guarda (4), Viana do Castelo (1) e Vila Real (8) e nelas residiam, ao todo, cerca de nove mil pessoas. «A situação atual não aparenta, contudo, ter-se deteriorado relativamente a 2020», alerta.

O regulador diz ainda que entre 2017 e 2022 houve uma redução de de agências bancárias de 4.592 para 3.515. Esta diminuição assistiu-se essencialmente os distritos de Lisboa, Porto, Braga e Aveiro, que em conjunto representaram 60% do número total de agências encerradas e admite que esta tendência é para se manter nos próximos anos.

