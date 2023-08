Centro de férias francês que ardeu desrespeitou normas de segurança

O campo de férias em Wintzenheim, no leste da França, que ardeu na quarta-feira e provocou a morte de 11 pessoas, não cumpria as normas de segurança contra incêndios.

"O alojamento não foi algo de inspeção de segurança que é obrigatória" e "não dispunha das características necessárias para receber pessoas", informou a vice-procuradora de Colmar, Nathalie Kielwasser.

O centro de férias, que é um antigo celeiro remodelado, dispunha de detetores de fumo, contudo, estes não existiam em número suficiente para o tipo de estrutura, afirmou a vice-procuradora.

Enquanto os investigadores continuam o seu trabalho, "não podemos, no momento, verificar se havia ou não extintores de incêndio", acrescentou Kielwasser.

O fogo começou por volta das 6h30 de quarta-feira, no centro de férias para pessoas com deficiências na cidade de Wintzenheim, na Alsácia, no departamento do Alto Reno.

