Kim Jong-un demite chefe do Estado-Maior do Exército

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, demitiu o chefe do Estado-Maior do Exército, numa altura em que pediu um impulso nos preparativos de guerra, como um aumento no fabrico de armas e mais manobras militares.

A notícia foi avançada, esta quarta-feira, numa reunião da Comissão Militar Central, onde o líder norte-coreano demitiu o chefe do Estado-Maior, Pak Su-il, e substitui-o pelo vice-marechal Ri Yong-gil.

O líder norte-coreano, que não ofereceu mais contexto para o despedimento, dirigiu-se aos generais e mostrou mapas, segundo imagens divulgadas pelos meios de comunicação estatais, enquanto falava sobre as "grandes ações militares" contra a Coreia do Sul.

Esta reunião militar aconteceu no momento que Seul e Washington preparam a realização das suas principais manobras militares conjuntas anuais, que acontecerão no final de agosto.

Pyongyang vê todos estes exercícios militares como ensaios para uma invasão e, repetidamente, tem alertado que tomará medidas "esmagadoras" para responder a estas manobras conjuntas.

