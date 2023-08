Remuneração bruta mensal média sobe 6,7%

A remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou 6,7% no segundo trimestre, em termos homólogos, para 1.539 euros. Esta é a "2.ª vez consecutiva em que são registados aumentos reais nas remunerações desde novembro de 2021", disse o INE.

A componente regular e a componente base daquela remuneração aumentaram 6,8% e 7,2%, situando-se em 1.215 euros e 1.144 Euros, respetivamente.

"Em termos reais, tendo por referência a variação do Índice de Preços do Consumidor, a remuneração bruta total mensal média aumentou 2,4%, assim como a sua componente regular, enquanto a componente base aumentou 2,7%", referindo que "estes resultados abrangem 4,6 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações, mais 4,1% do que no mesmo período de 2022".

Em relação a junho de 2022, os maiores aumentos da remuneração bruta total mensal média foram observados nas “Atividades administrativas e dos serviços de apoio”, nas empresas de 1 a 4 trabalhadores (7,7%), no sector privado (7,5%) e nas empresas de “Serviços de mercado com forte intensidade de conhecimento” (9,3%).

A remuneração bruta total mensal média teve uma variação homóloga negativa nas atividades de “Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio” (secção D; 0,2%) e as mais baixas variações homólogas positivas ocorreram nas empresas com 100 a 249 trabalhadores (5,3%), no sector das Administrações Públicas (6,4%) e nas empresas de “Serviços financeiros com forte intensidade de conhecimento” (3,6%).

