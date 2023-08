Inquérito de Verão com Margarida Moreira: "A única exposição que quero ver é a de um artista chamado Natureza"

Se pudesse escolher, quais seriam as suas férias de sonho e com quem?

As minhas férias de sonho são sempre em família, com os que amo. Não importa onde. Dou mais importância ao estar presente do que preencher a vida com distrações... O estarmos com os nossos são sempre a nossa melhor escolha.

Chega-lhe uma semana de férias, 15 dias ou não prescinde de um mês seguido?

Depende da disponibilidade. Mas gosto que o tempo se estenda sem horários, nem pressas... Um mês é sempre melhor que só uma semana. Mas todas as opções são válidas.

Qual foi a maior loucura que cometeu numas férias?

Acho que até à data presente não cometi nenhuma loucura... Não sei se isso é bom, se é mau. Sou uma pessoa simples... Sem grandes loucuras.

Qual o seu maior vício em férias?

Não tenho vícios, a única coisa que faço nas férias é relaxar e estar com a minha família, normalmente na praia e no campo. Gosto de estar na aldeia da minha família e sentir a natureza e estar mais perto da minha ancestralidade. Mas este ano vai ser diferente e difícil... pois vai faltar um dos meus...

Lembra-se das melhores férias que teve? Algum pormenor o marcou?

Agora relembro com muito amor todas as que passei com o meu pai. Todas. Desde a aldeia onde ele nasceu até às férias passadas em Cuba, onde o meu pai andava fascinado com os carros antigos, ou na Madeira e nos Açores. Lá está... Mais uma vez, o que me marca é a família e os que amo. Toda a vida nos vários momentos fiz registos mentais, como se fosse uma fotografia, olhava e ainda olho a captar uma memória. Trago todas elas comigo.

Qual foi a pior experiência?

Não existem... Ou não me recordo. A lei da vida tende para o caos e a verdade é que a vida é rica em coisas menos boas, passam elas acima de tudo com a saúde, com a nossa e os do que amamos. Temos que enfrentar, viver o que precisa de ser vivido e resolver o que podemos resolver. Por isso, as coisas menos boas para mim vão-se esvaindo.

Em férias desliga-se da atualidade nacional e internacional?

Sim, desligo-me de tudo. Aliás, mesmo sem ser de férias... Já não tenho pachorra para ouvir as mesmas coisas sobre o mundo. A vida é curta demais e interessa-me mais a minha atualidade, a minha história, do que a do mundo em meu redor. O mundo é um lugar tão maravilhoso como perigoso... O ser humano é complicado.

Em caso negativo, ‘atualiza-se’ como? Lendo Jornais? Televisão? Rádio? Sites? Redes sociais?

Vou-me atualizando quando existe mesmo algo que valha a pena ou que esteja a acontecer e ouço as pessoas a falar e vou pesquisar para estar mais informada. Mas na maioria já não ligo.

Se é fã da Netflix e da HBO como resistirá às suas séries preferidas?

Por acaso consigo desligar mesmo de tudo, se assim entender. Na aldeia dos meus pais, na maior parte dos sítios, nem rede tem. E houve anos que só dava os quatro canais... Nessas alturas, era aproveitar mais o que nos rodeia. Fazer caminhadas, estar na natureza. Mas fora esses casos em que não havia rede não existem motivos para deixar de ver as nossas séries... agora com a tecnologia é possível continuar a ver. Mas não deixa de ser uma distração do que se passa ao nosso redor.

Vai conseguir desligar-se das redes sociais?

Não faço questão de me desligar...

Pensa mandar fotos por WhatsApp aos amigos?

As redes fazem parte da nossa vida.

Que livros pensa conseguir ler em férias?

Tenho um livro que comprei há pouco tempo e que quero ler. Cem anos de solidão de Gabriel Garcia Márquez. Mas não sei se será o melhor momento para o ler... Ainda não sei se o leve.

Pensa ir a museus ou a exposições durante as férias?

Nada... A única exposição que quero ver é de um artista chamado Natureza.

Quais seriam os filmes da sua vida que levaria para férias se os pudesse rever?

Tenho muitos filmes que fazem parte da minha vida, mas não faço questão de levar nenhum de férias. Prefiro ir à descoberta e ver novos filmes.

Toma comprimidos para dormir?

Felizmente, não. Tenho dificuldade em adormecer, mas durmo bem. Não gosto muito de químicos.

Qual é o seu maior medo?

O maior medo é perder os meus. É a maior tristeza da vida. Faz-nos colocar tudo em causa...

Se tivesse mesmo que escolher preferia amor sem sexo ou sexo sem amor?

Amor sempre, com ou sem sexo.

O que acha de amores de verão? Já viveu a experiência?

Nunca tive.... Não sou de me apaixonar facilmente.

O verão puxa mais ao sexo?

A pessoa com quem estamos e amamos terá mais a ver com esse departamento do que o resto...

Praia, campo ou cidade?

Tudo. Tenho essa sorte!

Quais as suas praias e restaurantes preferidos?

Tenho algumas no Algarve. Quanto a restaurantes, todos os de sushi, indianos ou nepaleses.

Quais os petiscos imprescindíveis no verão? Cerveja, vinho ou champanhe?

Gosto de saladas e mariscos. No que toca a bebidas escolho água, sempre água.

As férias são a melhor oportunidade para cometer excessos alcoólicos ou prefere ficar sempre sóbrio?

Eu não bebo muito. É raro, só em algumas festas ou na passagem de ano. Gosto muito de viver sóbria. O álcool é só mesmo para ocasiões muito especiais.

Com quem não se quer cruzar de todo?

Existem algumas pessoas que não aprecio os comportamentos, nem atitudes... Pessoas ingratas que prejudicaram e que fizeram mal a quem lhes deu a mão. E se vir essas pessoas prefiro mudar de passeio. Podem passar à vontade...

Prefere ter os amigos por perto nas férias ou bem longe?

Depende da ocasião. Se forem amigos verdadeiros, que é raro, é sempre bom estarem por perto.

Seria um pesadelo ou uma agradável surpresa cruzar-se nas férias com o major-general Agostinho Costa?

Nem uma coisa nem outra. Seguia o meu caminho.

Se encontrasse André Ventura na praia o que faria?

Teria que me afastar. Quem está mal muda-se e eu não estaria em paz ao lado dele.

Se se cruzasse com Georgina Rodriguez, companheira de Cristiano Ronaldo, ou com George Clooney aceitava pôr-lhes creme protetor nas costas?

Seja quem for, se precisasse eu colocaria creme.

Se se apaixonasse por um/a muçulmano aceitaria converter-se ao islamismo?

Não é por nos apaixonarmos que devemos mudar quem somos ou o que acreditamos. Para mudar de religião teria de acreditar nela. É uma falsa questão, pelo menos para mim.

Que jogos leva para as férias para jogar com a família ou amigos?

Não levo nada.

Quando foi a última vez que esteve numa igreja para rezar?

Há pouco tempo... E, infelizmente, não fui ouvida…

