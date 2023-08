Homem detido por suspeitas de atear fogo florestal em Barcelos

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 51 anos, suspeito de atear fogo numa zona florestal em Durrães, Barcelos.

O incêndio ocorreu no dia 29 de julho e foi iniciado pelo suspeito, "aparentemente movido pelo fascínio do fogo", informou a PJ, através de comunicado.

O fogo foi deflagrado “em zona com condições de propagação a mancha florestal de grandes dimensões, gerando enorme risco, potencialmente alimentado pela carga combustível ali existente e pela orografia própria da região, o que se traduziu em perigo concreto para as pessoas, para os seus bens patrimoniais e para o ambiente”, lê-se no mesmo comunicado.

O arguido tem antecedentes por crimes de incêndio florestal, tendo sido anteriormente condenado a pena de prisão efetiva.

Vai agora ser ouvido em primeiro interrogatório e ser-lhe-ão aplicadas a as medidas de coação.

