Dois homens detidos por ataque com armas de fogo em café de Almada

A Polícia Judiciária, deteve, fora de flagrante delito, dois homens, de 23 e 43 anos, por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada e de, pelo menos, quatro crimes de homicídio qualificado na forma tentada, no Monte da Caparica, sendo vítimas homens com idades entre os 17 e os 28 anos.

Os crimes ocorreram no passado mês de junho, “quando os suspeitos, juntamente com outros indivíduos, ainda por identificar e localizar, decidiram de comum acordo e vontade, deslocar-se a um café, denominado “Kady`s”, local onde estavam as vítimas.

Quando entraram no espaço, os suspeitos, efetuaram vários disparos de armas de fogo, que atingiram várias pessoas, uma delas faleceu no hospital.

Os detidos, com antecedentes criminais por crimes graves, encontrando-se um deles em liberdade condicional, após cumprimento de pena pelo crime de homicídio consumado, serão presentes a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.

