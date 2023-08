10 de agosto 2023 às 16:25

Estado vai comparticipar mais de 48 milhões para prejuízos das cheias

O gabinete da ministra Ana Abrunhosa, em comunicado, informou que, no total, foram validadas candidaturas de 92 municípios: 50 na região Norte, 14 no Centro, 14 na região de Lisboa e Vale do Tejo e 14 no Alentejo.