Polícia Judiciária vai ter código deontológico

Tal como os elementos da GNR e da PSP, os inspetores da Polícia Judiciária passarão a ter um código deontológico.

A medida foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, e anunciada aos jornalistas em conferência de imprensa pela ministra da Justiça, explicando que este conjunto de regras "dizem respeito aos comportamentos, obrigações profissionais, princípios de ética, transparência, imparcialidade, integridade, mas também de humanismos pelo respeito dos direitos humanos".

Catarina Sarmento e Castro acrescentou que "este código deontológico já existia para o serviço policial no âmbito da PSP e GNR" e "vai muito ao encontro dessas normas já estabelecidas" para a Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana.

"Tem a ver com o respeito pelos direitos humanos, com as questões da integridade, respeito pelos valores que devem presidir ao exercício da função policial, como a proporcionalidade no uso dos meios e da força", disse.

