Ciência, história, biografia. O que ler em Agosto?

Se está de férias e tem à sua disposição todo o tempo do mundo, por que não aproveitar para se dedicar à leitura? Esta semana propomos-lhe um naipe de sugestões que vão desde os primeiros três minutos do Universo contados por um Nobel da Física aos bastidores da invasão da Ucrânia.





Os primeiros três minutos Steven Weinberg

€16

Gradiva

As noites de verão, especialmente fora dos centros urbanos, são propícias à contemplação mais demorada do firmamento. E aí é perfeitamente natural que surja a pergunta: afinal como começou tudo isto? O Nobel da Física Steven Weinberg, falecido há precisamente dois anos, ensaiou uma resposta nesta obra de 1977, «um dos melhores livros sobre o Universo primitivo», nas palavras de Stephen Hawking. No princípio, a temperatura era de 100 mil milhões de kelvins e o espaço não era ainda transparente. «O Universo nunca mais voltará a ser tão simples e tão fácil de descrever. É constituído por uma sopa indiferenciada de matéria e de radiação, onde cada partícula colide constantemente com outras partículas». O grande clássico do Big Bang, um verdadeiro passeio pelas estrelas e pela noite dos tempos, em edição revista e atualizada.

História Essencial do Mundo

H. G. Wells €22

Alma dos Livros

Em 1922, muito antes de Yuval Noah Harari nos oferecer a sua visão da história da humanidade em Sapiens, H. G. Wells, o jornalista e autor de ficção científica britânico propôs uma síntese igualmente ambiciosa feita com base nos conhecimentos da época (note-se, a título de exemplo, que a egiptologia viria a dar um salto enorme depois da descoberta, nesse ano, do túmulo intacto de Tutankhamon). História Essencial do Mundo, um livro que foi proibido na Espanha de Franco pelas suas inclinações «socialistas», condensa em pouco mais de 300 páginas todo o passado do planeta, desde o princípio da vida na terra às consequências trágicas da Guerra Civil russa. E não se limita ao mundo ocidental, fazendo incursões na Índia de Buda, na China de Lao Tsé, no Islão de Maomé e no império de Gengis Khan.

Titãs da História

Simon Sebag Montefiore €20,90

Planeta

Convicto de que algumas pessoas, e não apenas as grandes correntes abstratas, têm a capacidade de moldar o rumo dos acontecimentos, Montefiore escreve as biografias curtas de mais de 170 figuras decisivas, de filósofos a cortesãs, de conquistadores a artistas, de facínoras a pacifistas, de cientistas a piratas. O seu credo, aliás, surge bem explícito no final do prefácio: «No último meio século dá ideia de que muitos professores de História parecem ter prazer em tornar esta disciplina o mais aborrecida possível ao reduzi-la à monotonia de taxas de mortalidade, de toneladas de carvão consumido por cada agregado familiar e outras estatísticas económicas, mas o estudo pormenorizado de qualquer período revela que a influência do caráter é primordial, quer estejamos a olhar para os autocratas do mundo antigo ou para os políticos da democracia moderna dos nossos tempos».

História Global da Alimentação portuguesa

José Eduardo Franco (dir.), Isabel Drumond Braga (coord.) €24,90

Temas & Debates

Uma verdadeira mina de informação que mudará a nossa forma de olhar não apenas para a comida, mas para todo o ritual que rodeia a refeição. Composta por verbetes organizados cronologicamente, esta História Global é muito mais do que uma história das receitas, dos cozinheiros ou dos alimentos. É um olhar abrangente que abarca realidades e elementos tão diferentes como a conservação pelo fumo, as refeições nos mosteiros, dietas para doentes, a alimentação a bordo nas grandes viagens martítimas, os gelados, as porcelanas, a evolução dos restaurantes, os manuais de etiqueta e os abastecimentos em tempo de guerra. Um menu variado, substancial e surpreendente, para saborear com tempo.

História do repouso

Alain Corbin €16,60

Quetzal

«Como já referimos, Yahvé ordena o ‘repouso da terra’ a cada sete anos, e no ano sabático do jubileu. Tal como o homem, a terra também necessita de repouso. Podemos ver nesta injunção uma referência à necessidade de deixar periodicamente a terra em repouso, medida que no Ocidente designamos por pousio [...]. Mas há outro tipo de repouso que nos interessa e que diz respeito ao ritmo das estações. Sabemos a atenção que lhe deram os pintores e escritores do século XVII e, sobretudo, do século XVIII». Depois de se debruçar sobre o estudo do desejo sexual e da prostituição ao longo dos séculos, dos cheiros, dos sons, do silêncio e até da ignorância, Corbin centra-se nesses momentos em que pomos o trabalho e as tarefas de parte e nos dedicamos a não fazer nada. Uma leitura especialmente apropriada para as férias.

Tempestades de aço

Ernst Jünger €17

Guerra & Paz

Com apenas 18 anos, alistou-se na Legião Estrangeira Francesa, chegando a estar num campo de treino no Norte de África - para pouco tempo depois ser devolvido à família. O jovem Jünger ansiava por combates e aventuras e assim que estalou a Grande Guerra ofereceu-se como voluntário do exército alemão. Em Tempestades de Aço descreveu a sua experiência sem floreados - a lama, o arame farpado, o troar dos canhões, as nuvens de estilhaços, a excitação e a exaustão. E ainda os gemidos dos moribundos e os olhos vazios dos homens caídos no campo de batalha. Ele próprio foi ferido por sete vezes, uma delas gravemente, com um tiro que lhe atravessou o peito. Mas parecia indestrutível. Não satisfeito, ainda participou na Segunda Guerra Mundial e viveu até aos 102 anos.

Jorge Jardim - agente secreto

José Freire Antunes €28,80

Dom Quixote

«O Jorge passa por cima de toda a gente», resumia o seu amigo Raposo de Magalhães. Agente secreto frequentemente comparado a James Bond, diplomata oficioso agindo nas sombras, Jardim tinha carta branca para operar em prol dos interesses do regime em África, o que deixava políticos e embaixadores desesperados. «Jorge Jardim foi um homem de sete ofícios e de sete faces: subsecretário de Estado entre 1948 e 1952, gestor de empresas [...], mensageiro de António de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano [...], planeador de golpes de Estado e de incursões, chefe de tropas especiais sem ser militar, tutor de serviços de informação, promotor de acções de desestabilização nos países vizinhos de Angola e de Moçambique, aventureiro de mil peripécias». E ainda, poderíamos acrescentar, o homem encarregado por Caetano de apurar o que se passou em Wiriyamu.

Passar das marcas

Owen Matthews €25,90

Edições 70

Como é que alguém que aparentemente sempre deu mostras de calculismo se atolou numa ofensiva de desfecho imprevisível? Antigo repórter de guerra (esteve na Bósnia, Líbano, Afeganistão, Chechénia, Iraque, Síria e Leste da Ucrânia) e correspondente em Moscovo com profundas ligações à Rússia (é filho de mãe russa e em pequeno passava férias na URSS), Matthews é o homem certo para nos relatar os antecedentes, os bastidores e os meandros da invasão da Ucrânia pelas tropas de Putin. Além dos ‘suspeitos do costume’ - Putin, Shoigu, Prigozhin, Zelensky, Lukashenko... - por aqui desfilam também ideólogos, empresários, eminências pardas, figuras de segunda ou terceira grandeza que ainda assim têm o seu papel a desempenhar e que ajudam a compor um quadro mais completo da calamidade.

