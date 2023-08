Homem detido por violência doméstica em Valongo

Já foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Porto.





Um homem, de 60 anos, foi detido na terça-feira por violência doméstica, no concelho de Valongo.

“No âmbito de uma ocorrência por violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde apuraram que a vítima, uma mulher com 59 anos, estava refugiada em casa de familiares. Durante a ação e na presença da Guarda, o agressor tentou forçar a entrada na habitação onde a vítima se encontrava com a intenção de a agredir, motivos que levaram à sua detenção, em flagrante”, diz a GNR, em comunicado.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Porto, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento e proibição de contactos com a vítima, controlado por pulseira eletrónica e obrigação de tratamento ao álcool.

