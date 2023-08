Benfica leva Conceição ao desespero

O Benfica quis contrariar a história e conseguiu-o ao vencer o FC Porto (2-0) na Supertaça. Com esta vitória, passa a ter mais um troféu do que o seu grande rival.

O jogo foi intenso e bem disputado entre o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal, mas não merecia um final que envergonha o futebol português. O treinador portista recusou-se a deixar o banco de suplentes depois de ser expulso por linguagem ofensiva. Foram precisos largos minutos para abandonar a zona técnica, depois de conversar com o árbitro Luís Godinho. Caso um elemento do banco de suplentes se recuse a abandonar o recinto, o árbitro deve solicitar ao capitão de equipa ou delegado da liga que convença esse elemento a sair ou, em caso extremo, dar o jogo por terminado. Em termos disciplinares a época começou da pior forma com a expulsão do treinador e do capitão de equipa dos atuais vice-campeões. Para ajudar à festa, ninguém do FC Porto compareceu na sala de imprensa no final da partida. Nunca se tinha visto nada assim na primeira liga, mas na Europa há registos semelhantes. Em 2016, o atual treinador do Benfica recusou-se a deixar o banco depois de ter sido expulso num jogo do campeonato alemão. Em consequência disso, Roger Schmidt foi punido com cinco jogos de suspensão (dois à condição) e pagou uma multa de 20 mil euros.

A ‘guerra’ de títulos entre os dois clubes ganhou novo desenvolvimento com a realização da Supertaça. Antes da final de Aveiro, Benfica e FC Porto estavam empatados com 84 conquistas, agora os encarnados estão em vantagem. Nesta contabilidade entram as competições nacionais (Primeira Divisão, Taça de Portugal, Supertaça, Taça da Liga) e internacionais. A Supertaça é a competição onde os azuis e brancos ganham largamente aos encarnados, e que ajudou a encurtar a distância entre os dois clubes. O FC Porto venceu por 23 vezes, contra as nove vitórias do Benfica em 44 edições da prova. A situação inverte-se no campeonato nacional, o Benfica conquistou 38 títulos e o FC Porto 30. No que se refere à Taça de Portugal, os encarnados voltam a estar em vantagem, têm 26 troféus contra 19 do rival. No campeonato de Portugal, antecedente do atual campeonato nacional, o FC Porto tem uma curta vantagem de quatro títulos contra três do Benfica.

A partir dos anos 80, os portistas começaram a vencer com mais frequência e ultrapassaram o Sporting na contabilidade dos títulos. A última década foi mais favorável aos encarnados, que ganharam seis campeonatos e duas taças de Portugal, ao passo que os portistas venceram o campeonato e a taça de Portugal por três vezes. A nível internacional, os azuis e brancos têm uma dimensão muito superior: venceram sete taças, contra apenas duas dos encarnados, conquistadas na longínqua década de 60. O mano a mano entre os dois clubes continua nos próximos episódios.

