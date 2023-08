PJ detém homem detido por pornografia de menores em Coimbra

Um homem, de 35 anos, foi detido pela Polícia Judiciária pela prática reiterada de diversos crimes de pornografia de menores.

“O arguido, utilizou a Internet para conhecer a vítima, uma menina, com 14 anos de idade, residente na zona de Coimbra, que seduziu e aliciou, solicitando que se expusesse sexualmente, quer através de webcam, quer através do envio de fotografias, o que ela fez”, informou a PJ, em comunicado.

Durante as buscas, as autoridades descobriram na posse do detido “inúmeros ficheiros informáticos (fotos e vídeos), contendo pornografia infantil, que lhe foram apreendidos.

O detido vai agora ser presente a juiz para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Os comentários estão desactivados.