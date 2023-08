Lukashenko ordena reatamento de contatos com Polónia

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, revelou que ordenou ao Governo que retomasse contatos com a Polónia.

Esta afirmação surge durante um momento de tensões fronteiriças entre o aliado de Moscovo e o vizinho membro da NATO.

"Temos de falar com os polacos. Ordenei ao primeiro-ministro que os contactasse", revelou o Presidente bielorrusso, citado pela agência noticiosa estatal Belta.

As tensões entre estes dois países estão bastante elevadas devido à divisão sobre a guerra na Ucrânia, com a Polónia a ajudar Kiev financeira e militarmente, enquanto a Bielorrússia é um aliado de Moscovo.

Minsk anunciou na quinta-feira que vai reforçar a segurança na fronteira com a Bielorrússia com 10 mil soldados. Esta tática tem como objetivo dissuadir novas provocações de mercenários do grupo russo Wagner enviados para o país vizinho.

Varsóvia também alegou um aumento do número de tentativas de entradas ilegais de migrantes através da fronteira bielorrussa, no que considerou ser uma guerra híbrida orquestrada por Minsk e Moscovo para desestabilizar a região.

