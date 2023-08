Pôr do Sol: O mistério do colar de São Cajó já é o filme português mais visto do ano

'Pôr do Sol: O mistério do colar de São Cajó, que estreou a 03 de agosto em 62 salas de cinema, sobe ao primeiro lugar dos filmes portugueses exibidos este ano nas salas de cinema, ultrapassando 'Mal Viver', ficção de João Canijo.





Pôr do Sol: O mistério do colar de São Cajó, realizado por Manuel Pureza, já lidera os filmes portugueses mais vistos este ano nos cinemas, depois de uma semana de exibição.

Os dados estatísticos compilados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual indicam que, na semana da estreia comercial, do filme baseado na série da RTP somou 44.082 espectadores e cerca de 264.882 euros de receita bruta de bilheteira.

O mistério do colar de São Cajó é apresentado como a prequela da série de comédia Pôr do Sol, que teve duas temporadas exibidas na RTP, entre 2021 e 2022, e é protagonizada pela família Bourbon de Linhaça, a braços com uma maldição.

