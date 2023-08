Motociclista de 80 anos gravemente ferido após colisão com carro em Cabeceiras de Basto

No local esteve a Cruz Vermelha Portuguesa de Arco de Baúlhe.





Um homem, com cerca de 80 anos, ficou gravemente ferido na sequência da colisão da mota em que seguia com um carro, na tarde desta sexta-feira, em Lugar de Parada, Pedraça, no concelho de Cabeceiras de Basto, avança o Correio da Manhã.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 17h13

No local esteve a Cruz Vermelha Portuguesa de Arco de Baúlhe.

A vítima foi transportada para o hospital de Guimarães onde está a receber tratamento hospitalar.

