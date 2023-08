O esquecimento do Papa

Em Oeiras, num local de grande visibilidade, foi colocado um outdoor gigante lembrando os abusos sexuais por membros da Igreja Católica.

A Câmara mandou-o retirar – e depois recolocou-o num local mais discreto.

Fez mal: ou mantinha a decisão, ou não o tinha retirado.

Mas independentemente disto, o objetivo dos promotores do outdoor não era claro.

Quando no passado algum Presidente americano visitava Portugal, era habitual os militantes de esquerda escreverem nas paredes de Lisboa frases como: «Abaixo o imperialismo!».

Compreendia-se: sendo a América vista como a campeã do imperialismo, os esquerdistas queriam mostrar ao Presidente dos EUA o seu repúdio por essa política.

Visavam atirar-lhe o imperialismo à cara.

Mas, nesta situação, o que se pretende: atirar à cara do Papa Francisco os abusos sexuais praticados por eclesiásticos?

Mas ele não assumiu já esse pecado, pedindo constantemente perdão aos abusados?

A SIC aproveitou também este momento para fazer um programa sobre o assunto, levando ao estúdio vítimas de abusos (uma delas não deu a cara).

E a jornalista, a certa altura, perguntou-lhes: «Mas o que poderia a Igreja fazer mais?».

Nenhum deles disse nada.

Não se vê, de facto, o que poderá fazer mais a Igreja Católica neste caso.

O mal está feito, e não é possível voltar atrás.

E manda a verdade que se diga que não é um problema da Igreja Católica, nem sequer um problema desta sociedade: é um problema da natureza humana.

Os abusos sexuais de jovens vêm dos confins da História, têm-se verificado em todos os meios e em todas as geografias, e durante muito tempo nem sequer eram criminalizados.

Ao contrário da Inquisição, que foi um problema da Igreja, os abusos sexuais de crianças e adolescentes dizem respeito a homens de todas as condições – alguns dos quais são padres.

Ficou bem, no entanto, à Igreja pedir perdão.

Foi um ato de contrição e a tentativa de um recomeço.

Mas o que pretendem aqueles que continuam a bater na mesma tecla?

Visam a purificação da Igreja, a salvação da Igreja, ou a sua destruição?

Os promotores do outdoor de Oeiras estavam preocupados com as vítimas dos abusos ou queriam simplesmente atacar a Igreja?

E os jornalistas que a toda a hora repetem notícias sobre o tema pretendem o quê?

Há quem veja na comunicação social uma agenda ideológica escondida, ditada por uma qualquer ‘central’.

Conheço bem o meio jornalístico e não vejo a questão assim.

Os jornalistas, de uma forma geral, não atuam a mando de nenhuma entidade.

Simplesmente são de esquerda, na sua esmagadora maioria, e agem de acordo com essas convicções.

Neste caso, ao insistirem nos abusos sexuais na Igreja Católica, atacam uma instituição que no seu juízo é conservadora – e que julgam ser seu dever amesquinhar.

Mas se a questão dos abusos foi amplamente focada – pela comunicação social e pelo próprio Papa – houve um tema do qual estranhamente não ouvi falar.

É certo que não ouvi todos os discursos do Papa nem todos os comentários.

Mas estranhei não haver qualquer referência a um tema que até há pouco era recorrente no discurso da Igreja Católica e dos seus representantes: a defesa da família e a desgraça da sua desagregação nas sociedades ocidentais.

A família é a célula-base da organização da sociedade – e a destruição das famílias equivale à multiplicação de células mortas num organismo vivo, que conduzirá inapelavelmente à sua aniquilação.

Hoje já estamos quase aí.

Os abusos sexuais são terríveis e deixam marcas para toda a vida.

Mas quantas crianças são afetadas pelas más relações entre os pais, pelas cenas de insultos e pancadaria entre os pais, pela separação dos pais, obrigando-os a andar constantemente de casa em casa, sem poiso certo, estando hoje com um progenitor e amanhã com outro – quando não são repudiados por ambos?

Quantos milhares ou milhões de crianças são hoje afetados por esta gangrena?

Ora, é estranho que o Papa não tenha feito qualquer referência a este tema – e, se a fez, não foi de um modo suficientemente audível.

Falando a jovens que estão na idade do acasalamento e que em breve começarão a pensar em constituir família, era natural que o Papa Francisco falasse largamente do assunto.

Alertasse os jovens para os perigos que os esperam caso não consigam constituir famílias estáveis, fortes e saudáveis, que proporcionem felicidade aos seus membros e segurança aos filhos e dependentes.

Ouvi o Papa falar muito no indivíduo, na necessidade de cada um e de todos poderem realizar os seus sonhos, na igualdade dos homens independentemente da sua condição.

Mas não o ouvi falar da estrutura que dá a cada ser humano a possibilidade de ter uma infância feliz, que primeiro o integra na sociedade, que constitui a sua principal rede de assistência social, que melhor o pode ajudar na concretização dos seus anseios.

O indivíduo isolado não é nada. O Papa transmitiu aos jovens que o foram ouvir a ideia de que podem ser tudo; mas não lhes deu a receita que os poderá ajudar a consegui-lo.

Talvez por estratégia, não falou na família.

Por ser um tema polémico.

Mas se foi por isso, se o próprio Papa começar a fugir aos temas controversos, então a situação já estará bem pior do que imaginávamos.



