A Igreja Católica está a viver a atualidade a uma velocidade estonteante, e já se percebeu que o cisma será inevitável pelo menos na Igreja alemã, uma das principais financiadoras do Vaticano (está em quinto lugar, atrás dos EUA, Coreia do Sul – é fácil perceber a razão da próxima Jornada Mundial da Juventude ser em Seul – Itália e Brasil). Mas os próprios alemães estão a contas com a debandada de muitos fiéis, 52.2821 em 2022, o que significará muito menos dinheiros nos cofres da Igreja, já que todos aqueles que se declaram católicos, ou protestantes, se for o caso, são obrigados a descontar nove por cento do seu salário. Com a diminuição de receitas muitas organizações de caridade da América Latina já estão a rezar para que a debandada seja estancada.

Mas o que está em causa na Alemanha é que muitos querem uma abertura radical, há mesmo padres que anunciaram ter feito casamentos entre casais do mesmo sexo, embora esse contrato não tenha qualquer validade segundo as normas do Vaticano, enquanto outros se vão embora por não concordarem com o ‘dízimo’. Acontece que na Alemanha a Igreja é a terceira ou quarta força empregadora e os trabalhadores são obrigados a ser católicos, calculo que com os protestantes se passe o mesmo.

Se os alemães são radicais e não querem aceitar outra coisa que não a abertura total – e há quem defenda que quanto mais abertura, menos fiéis – no resto do mundo o processo sinodal de outubro é encarado com muita expectativa, mas com muito menos extremismos. O Papa tem consciência de que a Igreja não é só a europeia, pois as realidades em África, no Oriente e na América são completamente diferentes.E será no equilíbrio que sairá do novo consistório, concluído só em 2024, que determinará se haverá apenas um cisma ou vários.

OPapa vai pois ter de explicar o que quis dizer com a Igreja é de todos, pois quem vive de acordo com as regras da Igreja Católica pode não estar disposta a aceitar a intromissão de quem é de fora. Os ditos mais conservadores entendem que aqueles que não são católicos é que querem mudar as regras do jogo e que isso não pode ser. Não sou católico mas percebo os argumentos. Digamos que é o mesmo que um clube de chá ser invadido por frequentadores de raves que querem impor as suas regras.

É aos católicos que compete decidir o que querem para o futuro, pois a religião é uma coisa demasiado séria para se levar de uma forma leviana. E, como é óbvio, não me identifico com aqueles que não querem que os ‘impuros’ frequentem a Igreja sem se converterem, mas como só vou onde gosto, entendo os seus argumentos. E cingir a Igreja às questões da moral sexual parece profundamente redutor, quando a fé tem ajudado tanta gente, além de precisar de apostar mais num combate à exclusão e lutar pelo direito dos pobres em todas as vertentes, como explica, e muito bem, um padre nesta edição.

Por fim, não deixa de ser curioso como o Papa Francisco ‘viola’ muitas das regras do Vaticano, nomeando cardeais da mesma diocese, permitindo que a mesma tenha dois eleitores no colégio cardinalício. Se continuar essa sua luta, é muito provável que o Papa contribua para que uma diocese portuguesa tenha três cardeais que votarão na eleição do futuro Papa. TolentinoMendonça tem cada vez mais adeptos, e não são só os portugueses, como é óbvio.Mas, será bom para Tolentino não entrar Papa no próximo colégio cardinalício, pois quem entra Papa, sai cardeal.

P. S. Pedro Almeida Vieira, meu ex-colega da Duque de Palmela, escreveu-me dizendo que o Página Um não é um site de informação, mas sim um jornal digital. E que os 3,4 milhões de euros que eu escrevi que Bordalo II tinha ganho por ajustes diretos, não corresponde à verdade. Recebeu os 3,4 milhões de euros em três anos, mas nem tudo foi de ajuste direto. Aqui fica o reparo.

