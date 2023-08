Foi registado, durante a madrugada deste domingo, um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter, perto da Deserta Grande, na Madeira.

O sismo, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, pelas 3h37, com o epicentro a cerca de 45 quilómetros a sul-sudoeste da Deserta Grande.

