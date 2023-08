Os grandes incêndios que atingiram, nos últimos dias, a ilha norte-americana de Maui, no arquipélago do Havai, fizeram pelo menos 93 mortos, de acordo com o último balanço oficial.

O balanço anterior dava conta de 89 mortos.

De acordo com a imprensa, estes incêndios estão a ser os mais perigosos dos últimos 100 anos.

