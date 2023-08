Rock No Rio Febras é o novo nome do festival em Guimarães

Nome agora escolhido contou com 14 mil votos online.





Depois da polémica com o Rock in Rio, o nome escolhido para o festival em Guimarães é “Rock No Rio Febras”.

Em comunicado, divulgado este domingo, organização anunciou que a edição de 2024 do evento vai acontecer no dia 20 de junho.

Recorde-se que o evento começou por se chamar “Rock In Rio Febra”, cuja primeira edição aconteceu em 2022, mas a empresa responsável pelo Rock in Rio Lisboa notificou a organização a mudar de nome.

