Sismo de 3,0 registado perto de Peniche

Um sismo com magnitude 3,0 na escala de Richter foi registado na madrugada desta segunda-feira perto de Peniche, no distrito de Leiria, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o abalo ocorreu às 1h44 e o epicentro localizou-se "cerca de 25 quilómetros a oeste de Peniche".

O instituto refere ainda que "não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido" pela população.

