Aeroporto de Catânia suspendeu todos os voos devido a erupção do vulcão Etna

Uma nova erupção do vulcão Etna levou à suspensão de todos os voos, esta segunda-feira, no aeroporto de Catânia, no leste da ilha italiana da Sicília, anunciou a empresa de gestão aeroportuária Sac.

"Devido a uma erupção do Etna (...) todas as partidas e chegadas estão canceladas até às 13h" (meio-dia em Lisboa), informou a operadora do aeroporto por volta das 5h (4h em Lisboa).

A Sac pediu ainda aos passageiros que contactassem a companhia aérea em que deveriam voar para mais informações.

