Kylie Jenner comemora 26º aniversário na praia

Kylie Jenner comemorou o seu 26º aniversário numa praia paradisíaca.

A estrela do reality “Keeping Up with the Kardashians”, partilhou várias fotografias no Instragram de biquíni na praia, mas não revelou o destino.

A jovem recebeu os parabéns de muitas estrelas como Chloe Bailey e Justine Skye.

Kris Jenner, mãe de Kylie, fez uma publicação para homenagear a filha neste dia tão especial.

“Obrigada por me dares outro capítulo na maternidade ... és uma das maiores bênçãos da minha vida e estou muito orgulhosa da mulher em que tornaste".

A irmã mais nova do clã Kardashian, recorreu ao Instagram para a agradecer a todos pelas mensagens carinhosas.

“Obrigada pelos desejos de feliz aniversário. Eternamente grata", escreveu na legenda na publicação.

Recorde-se que Kylie é mãe de Stormi, de 5 e de Aire de 17 meses, fruto da ex-relação com o rapper Travis Scott.

Os comentários estão desactivados.