Atropelamento na Linha do Minho mata homem

A circulação ferroviária na Linha do Minho, em Areosa, Viana do Castelo encontra-se cortada desde as 15h15 desta segunda-feira, devido a um atropelamento que causou a morte a um homem.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho disse, em declarações à agência lusa, que ainda não é conhecida a identidade da vítima.

No local, estiveram nove operacionais e três viaturas dos bombeiros sapadores e voluntários de Viana do Castelo e a Viatura de Emergência Médica (VMER), estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

