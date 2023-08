Incêndio deflagra em fábrica devoluta no Porto

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa fábrica devoluta na Rua do Freixo, na freguesia de Campanhã, no Porto.

Fonte do comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse, em declarações à agência Lusa, que incêndio teve projeções para duas habitações, mas que as chamas já foram extintas.

O alerta foi dado pelas 12h30 e cerca das 13h30 estavam a combater o fogo 19 operacionais, apoiados por seis viaturas.

Os comentários estão desactivados.