por Roberto Cavaleiro

Com uma intrigante combinação da sagacidade de Confúcio e a disciplina do comunismo, a Administração do Ciberespaço da China (CAC) decretou em novembro de 2022 que os pais devem regular o uso de smartphones para actividades de jogos para ficar dentro destes máximos: (1) todos os menores de 18 anos de idade devem observar um recolher diário para actividade de jogo entre as 22:00 e 08:00 horas, (2) todos os menores devem ser restritos a noventa minutos de jogo durante a semana e três horas no fim de semana e feriados, (3) Um gasto máximo mensal de 200 yuan ( € 26) a ser imposta a todos os menores de dezasseis anos. Agora, em agosto de 2023, o CAC propôs uma nova regulamentação para coibir a actividade de navegar na internet que considera viciante e contraproducente. Não apenas o recolher nocturno será estendido a essa actividade, mas também serão impostos limites diários de tempo. Estes variam de duas horas diárias para as idades de dezasseis a dezoito anos a apenas quarenta minutos para aqueles com menos de oito anos.

A CAC afirma que estas restrições visam promover um papel mais positivo para os jovens num ambiente educacional mais amplo, que eliminará os problemas de dependência, melhorará a saúde mental e combaterá problemas oftalmológicos físicos, como a conjuntivite. Roskomnadzor, o equivalente regulador russo, trabalha em estreita ligação com a CAC e deve implementar medidas semelhantes. Ambas as entidades respondem directamente aos censores estatais e, portanto, preocupam-se com a saúde política nacional.

Nas suas homilias, o Papa Francisco frequentemente refere-se ao impacto surpreendente que os smartphones têm imposto á vontade da sociedade moderna. No recente encontro da JMJ em Lisboa, ele alertou sobre os perigos de uma cultura altamente digitalizada que pode ser derivada do uso excessivo desses dispositivos e pode afectar adversamente a nossa concentração, desempenho académico e espiritualidade. Isso ecoa nas advertências dos jesuítas de que somos bombardeados com imagens falsas e más opções que cumulativamente deixam pouco espaço para o reconhecimento do nosso verdadeiro eu e da dignidade humana que pode ser encontrada nas relações comunitárias.

O próprio Papa é utilizador de um “smartphone” e reconhece que a nova tecnologia pode ser usada para beneficiar moralmente a sociedade, mas foi rápido em condenar actividades sacerdotais empreendedoras como fornecer serviços digitais para exorcismo e de confessionário¸ ambos pré-pagos por cartão de crédito. A sabedoria papal é que os seres humanos precisam de se unir fisicamente para expressar com calor os seus pensamentos e emoções e isso não pode ser feito pelo zoom ou pela verificação fria dos ecrãs a cada cinco minutos enquanto viaja, come e tenta dormir! “Quando você se tornar escravo do seu smartphone, você perderá a sua liberdade”.

O conceito de submissão como escravo a um demónio cibernético é repetido por educadores e filósofos em todo o mundo. O sul-coreano Byung-Chul Han comparou o uso de smartphones a uma prisão virtual da qual a espiritualidade tem poucas chances de liberdade condicional. Ele opina que a negação do livre pensamento e a rendição ao narcisismo online decorre do uso introspectivo de uma profusão de ferramentas e aplicativos digitais.

Mas as boas intenções da CAC, prelados, políticos e cientistas sociais para proteger a geração Z dos seus pais Millenials e dos agentes sombrios do universo Meta têm poucas chances de sucesso diante da contínua ganância capitalista e obsessão pelo crescimento. Smartphones e tablets tornaram-se na chupeta do bebé moderno e são enfiados em berços, carrinhos de bebé, cercadinhos e mochilas dos alunos, independentemente dos perigos da “luz azul” para os olhos e da representação moral duvidosa de personagens de desenhos animados muitas vezes grotescos que são transmitidos até ao infinito.

Pairando sobre todo este debate está a perspectiva de a inteligência artificial generativa atingir um ponto até o ano de 2030, quando cessará o seu papel de supervisão benéfico e assumirá o controlo da Internet. Por alguns anos, Google, Facebook e semelhantes usaram IA para monitorar todos os aspectos da fragilidade humana, colectando do uso da Internet os detalhes íntimos das nossas vidas diárias. Isso inclui as nossas tendências religiosas e morais, as nossas esperanças e medos, bem e mal desde o nascimento até á morte. A partir desses dados, a IA será capaz de produzir uma síntese de regulamentos adequados à localização geopolítica das suas fontes e assumir o papel de mestre em vez de servo.

Papa Faith e Mama Nature precisarão de trabalhar rapidamente e com empatia omnipotente se os filhos da humanidade quiserem ser seres de pensamento livre e não escravos no Admirável Novo Mundo Cibernético.

