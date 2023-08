Detido funcionário do aeroporto de Lisboa que retirava droga do porão

Para além da droga, procedeu-se ainda à apreensão de um automóvel, telemóveis e diversa documentação com relevância para a prova dos factos em investigação.





A Polícia Judiciária deteve um português por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes.

A detenção ocorreu em flagrante delito, na sequência de uma investigação da PJ” relacionada com as atividades de grupos criminosos que, através de voos de linha aérea regular, se dedicam à introdução de grandes quantidades de produtos estupefacientes em território nacional”, explicaram as autoridades.

A forma de agir do detido, funcionário de uma empresa prestadora de serviços de handling no Aeroporto Humberto Delgado, consistia em retirar a droga diretamente do porão dos aviões, logo após a sua chegada, impedindo a fiscalização das autoridades.

Durante a operação foi também apreendida uma elevada quantidade de cocaína que, caso chegasse nos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 226.000 doses individuais, droga que chegou a Lisboa num voo oriundo da América Latina.

Para além da droga, procedeu-se ainda à apreensão de um automóvel, telemóveis e diversa documentação com relevância para a prova dos factos em investigação.

O detido, de 34 anos de idade, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

