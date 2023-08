PSP denuncia falta de carros para responder a ocorrências em Loures

O sindicato lembrou que em março alertou que as esquadras de São João da Talha, Camarate, Pontinha, Caneças e Santo António dos Cavaleiros tinham perdido os carros com que trabalhavam.





O Sindicato Independente dos Agentes da Polícia (SIAP) denunciou esta quarta-feira que a divisão da PSP de Loures, distrito de Lisboa, está sem carros suficientes para dar respostas a ocorrências, “uma situação caótica” que compromete a segurança das populações, avança a Lusa.

O SIAP, numa nota, revelou que tem recebido “dezenas de denúncias por parte dos profissionais da PSP”, que, devido ao incêndio que lavra no concelho de Loures desde a madrugada de hoje, “estão a receber chamadas de ocorrências às quais não conseguem dar resposta por falta de meios”.

Acrescentando que "neste momento, das oito esquadras de competência genérica, apenas a esquadra de Odivelas e de Sacavém possuem carros de serviço, sendo que, até estes, correm o risco de vir a parar por falta de manutenção”.

O sindicato lembrou que em março alertou que as esquadras de São João da Talha, Camarate, Pontinha, Caneças e Santo António dos Cavaleiros tinham perdido os carros com que trabalhavam, mas nada foi feito, apesar “das promessas do ministro da Administração Interna”, em novembro de 2022.

Segundo o sindicato, a divisão da PSP de Loures serve uma população de quase 300 mil pessoas.

