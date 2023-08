Economia portuguesa com maior subida

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro registou uma subida de 0,6% no segundo trimestre deste ano relativamente ao período homólogo de 2022, enquanto a economia portuguesa cresceu 2,3%, de acordo com o Eurostat. As estimativas rápidas do PIB corrigido de sazonalidade referentes ao segundo trimestre de 2023 dão conta de que, neste período face ao mesmo de 2022, o PIB da zona euro aumentou 0,6% e o da União Europeia 0,5%, após uma subida de 1,1% em ambas as zonas no trimestre anterior.

Já na variação em cadeia, a economia portuguesa estabilizou no segundo trimestre em comparação com o primeiro trimestre de 2023, seguindo a tendência registada na zona euro (0,3%) e na UE (sem alteração). Ainda assim, este crescimento de 2,3% do PIB português foi o segundo mais elevado da União Europeia, sendo apenas ultrapassado pela Irlanda (2,8%). A completar o pódio encontra-se Espanha (1,8%) enquanto Bélgica, França e Lituânia ocupam o quarto, quinto e sexto lugares, com 0,9%. Por seu lado, o PIB da Alemanha, a maior economia europeia, deslizou 0,1% no segundo trimestre em termos homólogos.

Os comentários estão desactivados.