Oito estrangeiros detidos em flagrante pela PJ por sequestro

A Polícia Judiciária, na segunda-feira, deteve em flagrante delito oito cidadãos estrangeiros, pela indiciada prática de crimes de sequestro, extorsão, falsificação de documentos, coação, ameaças e ofensas à integridade física.

As detenções ocorreram em Lisboa, na sequência da denúncia, “por parte de um familiar da vítima, de que esta, em viagem de França para Portugal, se encontrava sequestrada desde o momento em que tendo entrado em território nacional e havia sido impedida de abandonar a viatura em que seguia”, explicou a PJ.

A vítima, um cidadão estrangeiro, de 35 anos que mora em França, tinha contratado um serviço de transporte para Portugal, numa viatura ligeira, pelo qual pagou inicialmente determinada quantia.

Mas, para que pudesse continuar a viagem e chegar ao destino, em determinado momento do percurso foi-lhe exigido um novo pagamento, que foi efetuado, no entanto a vítima foi impedida de sair do carro quando assim pretendeu, na zona de Castelo Branco, tendo sido coagida a prosseguir viagem até Lisboa.

“Após a chegada a Lisboa, foi mantida sob sequestro e levada para o Parque Florestal de Monsanto, sendo repetidamente agredida e ameaçada, pelos vários suspeitos, enquanto lhe exigiam novos pagamentos”, acrescentou a PJ

Os detidos, com idades entre os 23 e os 35 anos, vão ser presentes às competentes Autoridades Judiciárias, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

