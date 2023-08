Sismo de magnitude 2.3 sentido na ilha Terceira

Com epicentro no mesmo local foram ainda registados outros dois sismos durante o dia.





Um sismo com magnitude 2.3 na escala de Richter registou-se esta quarta-feira na ilha Terceira, com epicentro a cerca de três quilómetros a este da Serreta, anunciou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O CIVISA explica que o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada, nas freguesias de Serreta, Doze Ribeiras e Santa Bárbara, no concelho de Angra do Heroísmo.

Com epicentro no mesmo local foram ainda registados outros dois sismos durante o dia, com magnitudes de 2.2 e 2.3 na escala de Richter.

Os comentários estão desactivados.