É oficial: o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) conseguiu eleger, esta quinta-feira, Francina Armengol como presidente do Congresso dos Deputados, a câmara baixa das Cortes Gerais, o Parlamento de Espanha.

Com os votos contados, a socialista foi eleita com 178 votos, dois a mais que o necessário para uma maioria absoluta.

Já Cuca Gamarra, candidata do Partido Popular, ficou com 139 votos, enquanto Ignacio Gil Lázaro, do Vox, reuniu 33 votos.

