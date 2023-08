Juventude Popular "condena" redução dos apoios às federações desportivas

A Juventude Popular (JP) irá entregar, esta quinta-feira, duas cartas – uma ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, e outra à senhora Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Ana Jorge – na sequência da redução dos apoios às federações desportivas, medida que a JP “condena”.

“Ficámos a saber da diminuição dos apoios atribuídos às federações desportivas” assinala Francisco Camacho, presidente da Juventude Popular, em comunicado enviado ao Nascer do SOL. “O rosto da diminuição é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cuja ação é chocante pois detém a exploração do jogo em Portugal. Porém, o responsável pelo desinvestimento no projeto desportivo e olímpico português é o Governo, não só pelos cortes sucessivos que tem feito, como por ter nomeado uma nova Provedora da Santa Casa que aposta na austeridade”.

“Promover a prática desportiva, em particular nos jovens, deve ser um desígnio de qualquer governo e passa pela cooperação com as federações desportivas, entende a organização de juventude do CDS. “Mas passa-se o inverso: o Governo está a desinvestir no desporto e a ignorar os que garantem a prática desportiva em todo o país. O IPDJ (Instituto Português do Desporto e da Juventude), tutelado pelo Governo, poderia e deveria ter um papel mais central no apoio às federações e respetivos atletas. Contudo, de 2021 para 2022 observou-se uma redução de 6,5 milhões de euros em apoios “, acusa o líder da JP.

Os comentários estão desactivados.