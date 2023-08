Apreendidas mais de sete toneladas de pescado em Matosinhos e Viana Castelo

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), na quarta-feira, apreendeu 5060 quilos de biqueirão (Engraulis encrasicolus) e 2 600 quilos de sardinha (Sardina pilchardus), avaliado em 43 360 euros, nos concelhos de Matosinhos e Viana do Castelo.

No âmbito de uma operação de fiscalização à pesca do cerco, com o objetivo de verificar o cumprimento das regras estabelecidas para esta atividade, os militares da GNR abordaram uma embarcação de pesca.

Durante a ação as autoridades apuraram que o pescado, que se encontrava a bordo, havia sido capturado na noite de 15 de agosto, dia de pesca considerado proibido por se tratar de um feriado nacional.

A ação resultou na apreensão de 5 060 quilos de biqueirão e 1 100 quilos de sardinha no porto de pesca de Viana do Castelo.

No âmbito das diligências foi identificado o mestre da embarcação, um homem de 58 anos, e elaborado o respetivo auto de contraordenação por incumprimento das normas de captura estabelecidas para estas espécies.

Ainda no âmbito da mesma operação, nessa mesma manhã, no porto de pesca de Matosinhos, os militares detetaram cinco ”dornas” contendo 1 500 quilos de sardinha, não tendo sido possível apurar o proprietário. No âmbito das diligências policiais foi elaborado um auto de contraordenação por falta de rastreabilidade.

O pescado apreendido foi sujeito a verificação higiossanitária e doado a várias instituições de solidariedade social da região Norte.

