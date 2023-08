Homem detido em flagrante por violência doméstica em Oliveira de Azeméis

A vítima, uma mulher com 32 anos, estava a ser injuriada e ameaçada de morte, na presença da GNR.





O Comando Territorial de Aveiro, na terça-feira, deteve em flagrante um homem de 24 anos por violência doméstica, no concelho de Oliveira de Azeméis.

No âmbito de uma ocorrência por violência doméstica, os militares deslocaram-se ao local, onde apuraram que a vítima, uma mulher com 32 anos, estava a ser injuriada e ameaçada de morte, na presença da GNR, motivo que levou à detenção em flagrante do agressor.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, para aplicação de medidas de coação.

