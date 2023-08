Detetados dois aviões russos a sobrevoar zona entre Mar do Japão e Mar da China Oriental

Foram detetados dois aviões de patrulha russos a sobrevoar a zona entre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental, divulgou o Estado-Maior das Forças Armadas do Japão.

Foram mobilizados Caças Japoneses “em resposta” a esta situação, informou a mesma fonte, em comunicado.

Recorde-se que o episódio acontece numa altura em que a Rússia e a China estão a realizar manobras navais conjuntas, com um destacamento das respetivas Marinhas a operar no Mar da China Oriental, de acordo com o Ministério da Defesa russo.

No início do verão, ambos os países realizaram uma patrulha aérea conjunta sobre os mares do Japão e da China Oriental. Também em resposta, a Coreia do Sul a enviar caças para a zona como medida de precaução.

