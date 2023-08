Obra do Metro do Porto obriga a corte de rua entre Hospital Santo António e Carregal

A partir de segunda-feira, "pelo período aproximado de 12 meses, o trânsito está condicionado na envolvente do Jardim do Carregal, nomeadamente nas ruas do Rosário, Clemente Menéres, Dr. Tiago Almeida e Professor Jaime Rios de Sousa", informa a Metro do Porto.





A Rua Dr. Tiago de Almeida vai estar cortada entre o hospital e o Jardim do Carregal, durante um ano, na sequência da construção da futura estação do Hospital Santo António do Metro do Porto.

Deste modo, o trânsito estará proibido, exceto para cargas e descargas e acesso a garagens, na Rua Dr. Tiago de Almeida (na secção entre a rua do Professor Vicente José de Carvalho e a rua de Clemente Menéres) e na Rua do Rosário (na secção entre a rua de Clemente Menéres e a rua Professor Jaime Rios de Sousa).

Para que os condutores possam contornar o Jardim do Carregal rumo à Rua de D. Manuel II, será necessário fazer um desvio de trânsito pela Travessa do Carregal, Rua de Diogo Brandão, Rua de Miguel Bombarda, Rua do Rosário, Rua do Breiner e Rua de Adolfo Casais Monteiro.

