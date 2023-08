Campeões com vida difícil

Por João Sena

Acabaram as experiências, agora joga-se a sério um pouco por toda a Europa. Na Premier League, as equipas que dominaram a época passada entraram a ganhar, o Manchester City venceu facilmente o recém promovido Burnley, ao passo que o Arsenal teve mais dificuldades para bater o Nottingham Forest (2-1), e estão na frente do campeonato juntamente com o Manchester United, que derrotou (1-0) a equipa mais portuguesa de Inglaterra, o Wolverhampton. Os outros candidatos ao título já começaram a perder pontos. Chelsea e Liverpool empataram (1-1), resultado normal entre dois grandes, e o Tottenham não fez melhor frente ao Brentford (2-2). Foi um fim de semana pouco feliz para os spurs que ficaram sem a estrela da equipa, Harry Kane, que se transferiu para o Bayern Munique por 100 milhões de euros.

O campeonato espanhol começou com a surpresa de empate do Barcelona (0-0) em casa do Getafe, um jogo que deixou os catalães furiosos com a arbitragem. Real Madrid e Atlético de Madrid venceram e seguem na frente. Outra supresa veio de França, com o campeão PSG a empatar em casa, sem golos, frente ao Lorient. Estreia pouco feliz de Gonçalo Ramos numa equipa onde Neymar já não conta.

