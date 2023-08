37 novos radares em setembro

As estradas portuguesas terão 37 novos locais de controlo de velocidade já a partir do dia 1 de setembro, sendo que 12 deles medem a velocidade média. Além disso, existem mais 25 por anunciar.





Segundo a nova campanha de segurança rodoviária apresentada na quarta-feira no âmbito da campanha «Os radares salvam vidas», no Montijo, as estradas portuguesas vão contar com 37 novos radares a partir de 1 de setembro, dos quais 12 vão fazer o controlo da velocidade média dos veículos.

Estes novos radares vão estar localizados em quatro autoestradas: na A1 (em Santarém e na Mealhada), na A25 (em Águeda), na A3 (em Braga e na Trofa) e na A42 (em Paços de Ferreira). A velocidade média também vai ser controlada em três estradas nacionais: na Nacional 10 (no Montijo e em Vila Franca de Xira), na Nacional 109 (na Figueira da Foz) e na Nacional 211 (em Marco de Canavezes). E ainda em dois itinerários complementares: no IC19 (em Sintra) e no IC2 (em Loures).

De acordo com o presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Rui Ribeiro, o novo sistema foi instalado nos locais que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária considera que «medir apenas a velocidade instantânea não é suficiente», explicou à TSF.

Ao contrário dos radares fixos e móveis, os de velocidade média não indicam a velocidade instantânea dos veículos, calculam sim se os mesmos andaram mais depressa do que o permitido entre dois pontos de um determinado trajeto. «A velocidade média foi colocada em zonas onde a velocidade instantânea não é suficiente para diminuir a velocidade. São percursos onde, quando o veículo entra no primeiro radar, é registado o seu tempo de passagem, ao passar no segundo radar é registado novamente o tempo e, feitas as contas, se o veículo demorou menos tempo do que era previsto é porque andou depressa depressa demais e ultrapassou a velocidade permitida para aquele troço», continuou, garantindo que o sistema de controlo da velocidade média «não é novo» e que «os resultados são favoráveis». Se o veículo ultrapassar a velocidade média permitida, o condutor pode receber uma multa entre os 60€ e os 2.500 euros.

Tal como acontece com os radares tradicionais, os de velocidade média também terão sinalética própria: o H42, retangular e com cor azul, no sinal aparecem duas câmaras.

Além destes radares, há mais 25 que serão ativados em «data a anunciar», fazendo um total de 62 novos mecanismos de controlo que se juntam aos 61 radares já existentes, elevando para 123 o número de radares de velocidade. «Estes radares, como os outros, irão contribuir para salvar vidas nas estradas portuguesas. Nos 62 lugares onde vão ser colocados os novos radares morreram 115 pessoas nos últimos cinco anos», acrescentou Rui Ribeiro.

