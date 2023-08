Vaga de calor afeta Madeira até sexta-feira

Nas regiões costeiras, as temperaturas mínimas deverão variar entre 23 e 26°C.





Uma vaga de calor vai afetar o arquipélago da Madeira entre este sábado e sexta-feira, 25 de agosto, com temperaturas que poderão atingir os 35°C, indicou o Serviço de Proteção Civil da região autónoma.

“Nestes dias, as temperaturas deverão variar entre 29 e 35°C na costa sul e nas cotas intermédias da Madeira, 27 a 30°C nos pontos mais altos, na costa norte da ilha da Madeira e em Porto Santo. Nas regiões costeiras, as temperaturas mínimas deverão variar entre 23 e 26°C”, lê-se no comunicado.

O Serviço de Proteção Civil esclarece que a previsão foi emitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou hoje o arquipélago sob aviso amarelo para tempo quente, mudando depois para aviso laranja a partir das 00:00 de domingo até às 6h de terça-feira.

Os comentários estão desactivados.