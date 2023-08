Um acidente entre dois carros, na EN 303, em Vitorino das Donas, Ponte de Lima, provocou cinco feridos, entre eles duas crianças, avança o Correio da Manhã.

Segundo a mesma fonte, as vítimas foram assistidas, no local, pelos Bombeiros de Ponte de Lima e, posteriormente, quatro foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo com ferimentos leves, e uma recusou ser levada para o hospital.

Ainda não são conhecidas as causas da colisão.

Os comentários estão desactivados.