Espanha venceu, este domingo, pela primeira vez, o mundial de futebol feminino.

O jogo com a Inglaterra decorreu esta manhã, no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália, com as espanholas a vencerem a partida por 1-0.

O golo da vitória foi dado por Olga Carmona.

