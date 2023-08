Encontradas mais de 31 mil doses de canábis em estabelecimento comercial no concelho de Almada

O Comando Territorial do Porto, deteve um homem de 31 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Almada.

No âmbito de uma denúncia “a informar que nas instalações de uma transportadora, no concelho de Valongo, se encontrava uma encomenda com fortes indícios de conter produto estupefaciente, devido ao forte odor”, os militares da GNR deslocaram-se ao local, onde foi possível ver que no interior de cinco caixas se encontrava produto estupefaciente, que imediatamente apreendido.

No seguimento das diligências, foi efetuada uma busca num estabelecimento comercial,” o qual era o destinatário da encomenda”, com sede no concelho de Almada, onde foram apreendidas 31.184 doses de canábis.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Valongo.

