A jogadora espanhol Olga Carmona está de luto numa altura em que atingiu o ponto alto da carreira.

Horas depois de marcar o golo da vitória de Espanha frente a Inglaterra na final do Campeonato do Mundo a estrela do futebol soube da morte do pai.

A Federação Espanhola de Futebol confirmou a notícia em um comunicado assim como o Real Madrid.

Este é o primeiro Campeonato do Mundo que a “La Roja” vence.

