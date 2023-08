Economia portuguesa passa de défice a excedente de 2100 milhões

Esta evolução reflete a diminuição do défice da balança de bens, de 531 milhões de euros, uma vez que as exportações cresceram mais do que as importações.





A economia portuguesa apresentou um excedente externo de 2100 milhões de euros, no primeiro semestre, que compara com um défice de 2900 milhões de euros no período homólogo, divulgou o Banco de Portugal (BdP).

Esta evolução reflete a diminuição do défice da balança de bens, de 531 milhões de euros, uma vez que as exportações cresceram mais do que as importações.

Segundo o BdP, a capacidade de financiamento da economia portuguesa no primeiro semestre traduziu-se num saldo da balança financeira de 2.849 milhões de euros, refletindo o aumento dos ativos sobre o exterior, de 6.690 milhões de euros, resultante do investimento das administrações públicas e de bancos em títulos emitidos por não residentes (2.863 milhões de euros e 945 milhões de euros, respetivamente), e ainda o acréscimo dos empréstimos concedidos por empresas a entidades não residentes (2.339 milhões de euros).

Reflete ainda a subida dos passivos, de 3.841 milhões de euros, devido, sobretudo, ao aumento dos depósitos de não residentes nos bancos nacionais (8.157 milhões de euros), e que foi parcialmente compensado pela redução dos passivos externos do banco central (-5.805 milhões de euros).

O BdP detalhou que os setores que mais contribuíram para a variação positiva dos ativos líquidos de Portugal perante o resto do mundo foram o banco central (6.981 milhões de euros), as administrações públicas (4.417 milhões de euros), e as instituições financeiras não monetárias (1.578 milhões de euros).

Já a posição de investimento internacional do país passou de -84,7% do PIB anual (-202.700 milhões de euros), no final de 2022, para -77,6% do PIB (-195.600 milhões de euros), no final de junho de 2023, tratando-se do rácio menos negativo da posição de investimento internacional desde o terceiro trimestre de 2006.

Quanto à dívida externa líquida, reduziu-se de 67,6% do PIB (161.600 milhões de euros), no final de 2022, para 61,4% (154.700 milhões de euros), no segundo trimestre de 2023, tratando-se do rácio mais baixo observado desde junho de 2007.

