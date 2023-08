Drake quase atingido com livro durante concerto

Na passada sexta-feira, Drake deu um concerto em São Franscisco (EUA), tendo sido quase atingido por um livro, lançado da plateia por um fã.

“Titles Ruin Everything: A Stream Of Consciousness”, é um livro de poesia editado por Drake. “Tiveste sorte porque sou rápido. Dava-te uma sova se me acertasses na cara”, disse o músico.

Estes atos têm sido uma tendência dos últimos meses com vários artistas internacionais. Um concerto do Harry Styles, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA), foi interrompido quando alguém da multidão atirou dois nuggets de frango para cima do cantor.

Os comentários estão desactivados.