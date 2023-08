Divulgação de notícias falsas pelo líder do Chega alvo de investigação pelo MP

Alegadas notícias falsas divulgadas por André Ventura foram publicadas no X (Twitter), com grafismos semelhantes aos dos 'sites' da Rádio Renascença e do jornal Público.





A divulgação de notícias falsas pelo líder do Chega – através das redes sociais e com recurso a grafismos semelhantes a órgãos de comunicação social – está a ser investigada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Confirma-se a receção de denúncia relacionada com a matéria referenciada. A mesma deu origem a um inquérito no DIAP de Lisboa que visa recolher os elementos e apurar as circunstâncias, de facto e de direito, sobre a matéria", indicou fonte oficial da PGR, em resposta à Lusa.

