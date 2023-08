Mais Habitação. Veto cria conflito entre PR e Governo

A troca de galhardetes entre o Presidente da República e o Governo não se fez esperar, após o veto de Marcelo ao pacote Mais Habitação, a que se seguiu a garantia por parte da ministra da Habitação que não serão feitas alterações ao diploma. “O Parlamento fica na sua e vota em conformidade, confirma a sua votação, e eu fico na minha, no sentido de que não me convenceu, mas de que vamos esperar que daqui a dois anos e meio, ou três anos, dê para verificar se [o pacote] era suficiente, mobilizador e resolvia o conjunto de problemas existentes, ou ficava aquém disso”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, na Polónia.

E na opinião do chefe de Estado, “aconteceu aquilo que é a democracia. “A democracia é a Assembleia da República decide e acha que um determinado pacote é bom e eficaz, e produz efeitos nesta corrida em contrarrelógio, de dois anos e meio, até ao fim da legislatura e eu penso o contrário”.

Marina Gonçalves considerou, no entanto, que o Governo e o PS não estão a fazer uma afronta ao Presidente da República, desvalorizando a “divergência” política entre ambos relativamente ao pacote Mais Habitação. “Temos de normalizar o facto de muitas vezes termos convergências e divergências em determinadas matérias”, afirmou a governante.

Já em relação às “dúvidas” que foram sendo levantadas quanto à constitucionalidade do documento ficaram, no entender da ministra da Habitação, “completamente arrumadas”, após o Presidente da República ter optado por não enviar o diploma para o Tribunal Constitucional.

Recorde-se que o pacote legislativo previa mudanças ao nível do arrendamento, dos licenciamentos ou do alojamento local. Alterações essas que não convenceram Marcelo. “Em consciência, não podia deixar de dizer o que pensava. Isso seria faltar à realidade. O problema do diploma não é a constitucionalidade, é um problema político”.

Quanto à ideia do PS em não alterar o documento, os partidos da oposição não pouparam nas críticas. O PSD diz que é “uma afronta aos interesses dos portugueses em manter o programa sem alterações, já o BE acusou os socialistas de “arrogância e indiferença” quanto à crise da habitação, enquanto o PCP afirmou que o Governo está a favorecer a especulação imobiliária. Também o líder do Chega diz que espera que “’nega’ leve o Governo a uma reflexão mais cuidada” e a Iniciativa Liberal aponta dedo a Costa, dizendo que “não é um primeiro-ministro de bem”.

Os comentários estão desactivados.