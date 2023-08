Fica em preventiva em ala psiquiátrica para homem que matou irmão no Porto

Ficou em prisão preventiva em ala psiquiátrica o homem que matou o seu irmão com uma arma branca na sequência de um desacato ocorrido no sábado na zona de Contumil, Campanhã, no Porto.

À agência Lusa, fonte da Polícia Judiciária disse que que o arguido, de 47 anos, foi sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, que decretou como medida de coação a prisão preventiva, com internamento em ala psiquiatria de estabelecimento prisional.

O alerta foi dado pelas 20h00 de sábado, quando a PSP do Porto chegou ao local, à Rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes.

A vítima seria um homem, de 55 anos.

